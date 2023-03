Claudia Lai, moglie di Nainggolan, rivela il suo momento più duro nella lotta al cancro

Claudia Lai, moglie del calciatore della Spal Radja Nainggolan, è tornata a parlare – questa volta su YouTgNet – della sua battaglia contro il tumore al seno, scoperto nel 2019 e poi sconfitto dopo una lunga battaglia. "Il momento più duro? Ero sotto la doccia mi stavo lavando i capelli e la coda mi è rimasta in mano", ha confidato. "Avevo da poco fatto il quinto ciclo di chemioterapia, ero a Cagliari e mi stavo preparando per andare a un aperitivo con gli amici. Mi faccio una doccia al volo e quando ho tolto la coda mi è rimasta in mano", ha aggiunto.