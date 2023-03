Pene amputato per un tumore che non c'era: paziente chiede risarcimento

Un uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di amputazione del pene per un sospetto tumore che, però, non c'era. È quanto accaduto ad Arezzo: per questo motivo l'urologo che ha operato rischia ora di finire a processo, mentre il paziente si ritiene vittima di un gravissimo danno e pertanto chiede un risarcimento di 400mila euro. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriva nell'aula del giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l'udienza preliminare.