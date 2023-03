Elisabetta Gregoraci, il ricordo della mamma scomparsa commuove il web

Elisabetta Gregoraci ha ricordato la madre Melina e ha commosso tutti. La donna è scomparsa nel 2011 dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al seno. "Buon Compleanno Mamma. Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. - ha scritto la soubrette calabrese su Instagram - I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti.. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te...e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa! Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa...Poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita! TI AMIAMO TANTO, sei stata la MAMMA MIGLIORE del MONDO! Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto, tua Eli".