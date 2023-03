MasterChef, il vincitore Edoardo si è fatto tagliare i capelli da Barbieri

Edoardo Franco ha mantenuto la promessa fatta alla dodicesima edizione di MasterChef Italia: il vincitore del programma Sky si è fatto tagliare i capelli da Bruno Barbieri. È accaduto sabato 4 marzo in Piazza Duomo a Milano, davanti ad una folla di fan, curiosi e semplici passanti. Il 26enne di Varese ha da subito colpito Barbieri per il suo stile unico e ha promesso di farsi tagliare i capelli in caso di trionfo.