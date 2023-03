Le razze di cani più intelligenti: ecco il nuovo studio

Un nuovo studio condotto da scienziati dell'Università di Helsinki, in Finlandia, ha svelato quale sia la razza canina più intelligente , grazie una serie di test cognitivi dove sono state analizzati più di mille cani di 13 razze diverse . I cani esaminati hanno superato un totale di 10 compiti : sette cognitivi e tre comportamentali. Successivamente, lo stesso team ha valutato i risultati.

La razza di cane più intelligente, il risultato

Il risultato della ricerca ha indicato il Pastore Malinois belga come razza più intelligente. È stato seguito nei risultati dal Border Collie e dagli Hovawart. In particolare, ogni razza ha mostrato i suoi punti di forza e di debolezza. Tuttavia, come indicato dallo studio il pastore belga Malinois è risultato il migliore nei compiti cognitivi, con ottimi risultati nella maggior parte di essi.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport