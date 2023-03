Nadia Rinaldi choc: "Sono stata un anno e mezzo aperta senza seno, usavo l'ovatta"

Il drammatico racconto di Nadia Rinaldi

“Ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi. Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia”. Dopo la corsa in ospedale le sono state tolte le protesi. “Sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano mettere a causa dell’infezione in atto. Non voglio dire che si sia stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica”.