Shakira si sfoga in diretta tv: “Ho dovuto sopportare tanta me…”

I genitori di Piqué festeggiano per l'ultima decisione di Shakira

Shakira: "Ho sopportato tanta me***"

Shakira ha poi aggiunto: "Questa canzone è diventata una specie di inno per tante donne. Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione ed ho dovuto sopportare tanta me***. Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni. Ho scritto la canzone per me stessa, ma sento anche che era destinata a tante donne che avevano anche bisogno di sfogarsi come me".