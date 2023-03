I sensori a infrarossi "vedono" tutto: escluso questo animale. Il motivo

Una 'mimetica' speciale

L'animale in questione è l'orso polare (che può arrivare a pesare più di 400 chili e a misurare anche due metri), la cui particolare peculiarità ha sorpreso alcuni scienziati che durante alcune ricerche aeree si sono resi conto di non poterlo localizzare con questa tecnologia. Il motivo potrebbe essere il colore del suo mantello, lo stesso bianco della neve che lo circonda nel suo habitat naturale e che a sua volta non viene rilevata dai sensori a raggi infrarossi. Una 'mimetica' speciale, che aiuta così gli esemplari di questo animale a proteggersi dai cacciatori notturni.