Madalina Ghenea in lacrime: la storia con Zaniolo e le "minacce di morte"

" Ho ricevuto minacce di morte quasi ogni giorno ". È questa la rivelazione shock di Madalina Ghenea , modella e attrice rumena, che a Silvia Toffanin, durante la puntata di " Verissimo ", ha parlato di sé raccontando i suoi momenti più difficili e quelli legati al mondo del gossip, commuovendosi. "Per tanti anni ho avuto paura di denunciare. Il mondo dei social consente troppa libertà nel fare del male. Ho ricevuto minacce e tante volte mi sono detta che certe attenzioni fossero normali, dato il lavoro che faccio, ma non così", ha spiegato.

Il gossip con Zaniolo

“Ho ricevuto minacce di morte quasi ogni giorno. Sapeva (la stalker, ndr) esattamente dove fossi, contattando tutte le persone intorno a me, per le quali lavoravo. Ho anche pensato di lasciare l’Italia e questa cosa mi ha fatto male. Questo Paese mi ha adottata e mi sento un po’ italiana", ha continuato Madalina Ghenea. Che poi ha risposto anche alla domanda sul gossip e sui numerosi fidanzati e presunte storie d'amore - vedi quella con Zaniolo - che le sono state attribuite: "Per un po’ ho vissuto tutto questo davvero male, ma poi sono riuscita a trovare un modo di fare che è giusto per me. Ho imparato a tenere la mia vita privata tale il più possibile", ha dichiarato.