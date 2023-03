Guerra al "pezzotto": in arrivo una nuova e dura legge antipirateria

La proposta di legge sul contrasto alla trasmissione illecita su Internet di contenuti tutelati da diritti di esclusiva approda in Aula, a Montecitorio, lunedì 20 marzo. Se dovesse ottenere il via libera del Parlamento potrebbe costringere gli Internet Service Provider (ISP, cioè coloro che forniscono la connessione a Internet) a disconnettere i servizi di streaming quasi in tempo reale. La nuova legge antipirateria si occupa di chi trasmette i contenuti pirata, in pratica di chi diffonde il famoso "pezzotto", e non degli utenti che si abbonano allo streaming illegale. Ha due aspetti fondamentali: da un lato operativo, per bloccare le trasmissioni in diretta, dall'altro repressivo, fatto di multe e pene detentive.