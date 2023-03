Francesco Moser: "A 71 anni ho una nuova compagna", poi parla di Ignazio, Cecilia e Belen

Grosse novità nella vita privata di Francesco Moser. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il campione di ciclismo ha confessato di avere una nuova compagna dopo la fine del lungo matrimonio con Carla Merz, dalla quale ha avuto tre figli. "Ora non sono più solo - ha detto l'ex ciclista - Ho una nuova compagna, che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me. Ha corso in bici, è stata campionessa d'Italia. È più giovane, del '68. Si chiama Mara Mosole". Moser ha aggiunto: "Come l'ho conosciuta? La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vitange: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un'azienda nel trevigiano".