Nicole Murgia risponde a Vittoria Deganello (incinta del fratello): "Mai chiesta quella cosa"

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi Nicole Murgia ha replicato alle accuse di Vittoria Deganello , che aspetta una figlia dal calciatore della Spal. "Mi ha chiesto di abortire", aveva detto sui social network la Deganello, fino a qualche mese fa grande amica dell'ex concorrente del Gf Vip . Secca la replica di Nicole : "Non c'è bisogno di commentare certe follie basate sul nulla, è una cosa senza senso, non la commento da quanto è folle". Di recente la Murgia ha inoltre assicurato che la bambina, che nascerà ad aprile, sarà riconosciuta dal padre nonostante la relazione tra il giocatore e la Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne , sia finita da tempo.

L'amicizia tra Nicole Murgia e Vittoria Deganello

"Fin quando si parla di tradimenti va bene, ma nel momento in cui ci sono dei figli, ci sono delle famiglie, bisogna secondo me prendere tutto in maniera delicata e con i guanti", aveva già fatto notare Nicole Murgia nel corso di un'ospitata radiofonica. Sempre su Vittoria Deganello aveva fatto sapere: "Ero sua amica, assolutamente sì. Uno può avere un'idea diversa su come affrontare determinate cose, però io ho voluto veramente bene a quella ragazza. Lei lo sa. Io faccio molta fatica a parlarne. Ti assicuro che di dolore ne abbiamo sentito tanto anche noi. Posso dire questo".

Nicole Murgia e la figlia di Vittoria Deganello

"Io credo che i bambini non c'entrino niente in queste cose: la bambina è la figlia di mio fratello, farà parte della famiglia", aveva precisato la sorella di Murgia. E infine: "Vittoria non mi ha scritto, non ci siamo parlate dopo che sono uscita. Ci siamo sentite un po' di tempo fa. Quando ci sono delle incomprensioni, quando c'è un po' di rabbia si fa fatica anche a parlare. Io penso che in primis debbano chiarirsi loro due e risolvere le cose loro due, poi lui è mio fratello. Io lo difenderei fino alla morte".

Murgia e la gravidanza di Vittoria Deganello

Stando a quanto raccontato in questi mesi da Vittoria Deganello, Alessandro Murgia l'avrebbe abbandonata dopo aver scoperto della gravidanza. Gravidanza che l'influencer di Verona sta portando avanti da sola: il parto è previsto per il prossimo aprile. Se il centrocampista della Spal, già padre di due bambini nati da un precedente rapporto, non ha mai proferito parola sulla vicenda, diverso è l'atteggiamento della Deganello, che ha più volte attaccato l'ex fidanzato.