Serena Grandi: "Panatta, Agnelli, ho avuto 100 uomini" e tira una frecciatina a Berrettini

Serena Grandi e Panatta, Chinaglia, Agnelli, Berlusconi

Tra gli sportivi chi altro ricorda con piacere Serena Grandi? “Giorgio Chinaglia. Grandissimo fico, peccato però che aveva un solo problema. Alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose”. Quanto c’è di vero nel suo ‘no’ a Gianni Agnelli? “Lui era giovane ma per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli. L’unico che non mi ha fatto sentire così davvero è stato mio marito, scomparso dieci anni fa”. Conobbe anche Silvio Berlusconi: “Non credo gli piacessi - ha precisato l'attrice - forse ne aveva altre, fatto sta con me non ci ha mai provato. Ai tempi ero sposata e un uomo serio non ci prova in questi casi. Comunque firmai un contratto con lui per tre film e lui mi disse che sarei diventata una star del cinema”.