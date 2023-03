A Torino cieco riacquista la vista con autotrapianto: è la prima volta al mondo

Straordinario intervento su un paziente cieco, eseguito per la prima volta al mondo all’ospedale Molinette di Torino dal professor Michele Reibaldi (direttore della Clinica oculistica universitaria Molinette) e dal professor Vincenzo Sarnicola, tra i maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale. Per la prima volta al mondo un non vedente recupera la vista a un occhio grazie all’altro occhio. Per questa operazione è stato realizzato un autotrapianto dell’intera superficie oculare, prelevata dall’occhio sinistro, comprendente non solo la cornea, ma anche una parte di sclera e tutta la congiuntiva comprese le cellule staminali del limbus. Nonostante l'eccezionalità dell'intervento, potrà essere replicabile in altri casi nelle stesse condizioni del primo paziente operato.