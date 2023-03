Il "simulatore della morte": ecco cosa succede quando stai per morire

Il simulatore di morte, il racconto

"Passing Electrical Storms" è stato presentato all'evento Melbourne Now in Australia ed è stato descritto come "un'esperienza profondamente toccante". L'utente ha spiegato di essersi sdraiato su un letto di ospedale, indossando le cuffie XR. Dalla sua prospettiva, l'utente ha visto dei medici non riuscivano a rianimarlo, sperimentando un arresto cardiaco (con il letto che iniziava a vibrare), un tentativo di essere resuscitati, la morte e infine un viaggio al di fuori dal corpo. È stata descritta come un'esperienza più "meditativa che inquietante", che potrebbe comunque dare "ansia alle persone", che infatti sono libere di smettere in qualunque momento con l'esperienza.