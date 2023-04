Federer ai Musei Vaticani: la Cappella Sistina fa commuovere la moglie

ROMA - Roger Federer è sbarcato a sorpresa a Roma per fare un regalo alla moglie Miroslava Vavrinec , che oggi, 1° aprile, ha compiuto 45 anni. L'ex numero 1 del tennis mondiale, ritiratosi nel settembre scorso, ha donato alla coniuge una magnifica visita ai Musei Vaticani . La coppia, accompagnata nel tour da Gianni Crea , clavigero dei Musei Vaticani, era insieme ai quattro figli e a un coppia di amici. Federer e la moglie erano già venuti qui in visita, ma, a quanto si apprende, stavolta la donna si è commossa al cospetto della Cappella Sistina.

Il dono di Federer alla direttrice

I due, peraltro, hanno avuto il privilegio di accedere al bunker delle chiavi del museo per poi aprire la sala della Sistina con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'orario previsto. Federer e famiglia hanno ammirato anche la Terrazza del Nicchione e l'ex campione, come ringraziamento per l'accoglienza ricevuta, ha donato una pallina da tennis firmata a Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani.