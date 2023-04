MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. L'ex premier si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale San Raffaele dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione del Cavaliere al momento sarebbe stabile.