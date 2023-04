La moglie di Verratti a Verissimo parla del futuro in Italia: il curioso dettaglio non passa inosservato

Jessica Aidi e la storia con Verratti

Dopo pochi mesi di frequentazione Jessica Aidi è volata a New York per alcuni impegni di lavoro presi prima di conoscere Marco Verratti. Per un po' di tempo, dunque, i due hanno avuto una relazione a distanza fino a quando l'Aidi ha capito di voler stare quotidianamente accanto a Verratti, che ha chiesto la mano della modella in Marocco, durante un viaggio romantico nel deserto. "Abbiamo fatto le cose lentamente, ci siamo presi i nostri tempi. Volevo essere sicura di me e volevo che lui fosse sicuro di me. Il matrimonio è stato bello perché molto intimo, eravamo ancora in lockdown. C'erano solo 60 persone, i parenti e gli amici più stretti. Ancora oggi mi fa strano quando mi chiamano la signora Verratti".