Domani lancio del razzo “Starship” di Elon Musk: ecco dove seguirlo in diretta

Il canale Focus (numero 35 del digitale terrestre) seguirà in diretta esclusiva per l'Italia l'attesissimo test di volo del razzo “Starship” della SpaceX, azienda di Elon Musk. L'evento è fissato a lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 13.45 ma verrà riproposto anche in prima serata alle 21.15. Lo speciale “Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna”, che si preannuncia come il più importante evento astronautico del 2023, sarà condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami con in studio numerosi esperti. Il lancio sarà effettuato da Boca Chica, Texas, per un volo (senza equipaggio) di 90 minuti. Starship compirà un’orbita (quasi) completa attorno alla Terra, per poi ammarare nel Pacifico, al

largo delle Hawaii.