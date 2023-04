L’orsa Ji4 catturata nella notte: cosa succede adesso

Dove si trova ora l'orsa che ha aggredito il runner

Jj4 è attualmente rinchiusa al centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento assieme a M49, l'orso che per ben due volte è riuscito a fuggire dalla struttura prima di essere ricatturato e 'incarcerato' a vita. Anche su M49, resosi responsabile di decine di incursioni e giudicato pericoloso, pendeva un'ordinanza di cattura forzata, emessa dalla Provincia e confermata dal Consiglio di Stato che aveva respinto gli appelli degli animalisti.

L'appello di Aidaa sull'orsa catturata

"Chiediamo il rispetto per la vita dell'orsa JJ4 e per la sua natura e che la stessa sia subito messa in condizione di essere trasferita in un santuario protetto tra quelli indicati dalla Lav che si trovano all'interno dell'Unione Europea e che la stessa non la si condanni a un lungo periodo di reclusione nel lager di Le Castellet e allo stesso tempo che si continuino le ricerche per verificare se l'orsa ha dei cuccioli che senza la presenza della mamma rischiano di morire", ha affermato l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente dopo la cattura dell'orsa.