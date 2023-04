È morto il figlio di Roberto Vecchioni: addio ad Arrigo

È morto Arrigo, il figlio di Roberto Vecchioni. "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio". Con queste parole è stata annunciata, sui profili social del cantautore, la scomparsa del ragazzo. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo.

Come è morto il figlio di Roberto Vecchioni

Al momento non si conoscono i dettagli della morte di Arrigo Vecchioni. Per il momento la famiglia ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla vicenda.

La vita privata di Roberto Vecchioni: quanti figli ha

Arrigo era il terzo dei quattro figli di Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi Roberto Vecchioni ha avuto la primogenita Francesca. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria, dalla quale ha avuto altri tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo. Vecchioni è inoltre nonno di quattro bambine.