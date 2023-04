Incredibile a Venezia: una donna nuda cammina su un ponte

VENEZIA - Tra gli scorci incantevoli di Venezia, tra i canali e le gondole una dona completamente nuda ha catturato l'attenzione dei turisti e dei veneziani. La "performance" hot è andata in scena in pieno giorno e presto è diventata virale, ripresa dai telefonini di chi guardava sorpreso nel vedere una donna camminare in equilibrio e senza vestiti sul cornicione di un ponte. Probabilmente si tratta di una modella professionista che ha deciso di sfilare come in passerella, nuda però, calamitando su di sé gli occhi dei passanti.