Amici, chi vincerà: il pronostico di scommettitori e sondaggi

Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, sta entrando sempre più nel vivo. Al momento si sta registrando la sesta puntata, che andrà poi in onda su Canale 5 sabato 22 aprile. Il cerchio inizia a stringersi sempre più, con solo 8 allievi rimasti in gara e un'altra eliminazione in arrivo. Sui social si sono scatenati commenti e idee sui possibili vincitori. Anche gli scommettitori stanno discutendo su chi otterrà la vittoria finale e su SNAI è stata stilata una classifica provvisoria con le rispettive quote degli allievi ancora in gara.