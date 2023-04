Allarme dalla Polizia: cos'è la nuova "tecnica Ronaldinho" usata per derubare

La Guardia Civil , sistema di forze e corpi di sicurezza della Spagna, ha messo in allerta i cittadini sulla nuova "tecnica Ronaldinho" , un nuovo modo usato da alcuni ladri per rubare. La tecnica ha già fatto le sue prime "vittime" tra cui una coppia anziana, con il furto che è stato ripreso dalle telecamere di un parcheggio e postato sui social .

La "tecnica Ronaldinho", ecco come funziona

Nel video in questione si vede un uomo utilizza la cosidette "tecnica Ronaldinho". L'individuo si avvicina ad una coppia di anziani con una scusa, fingendo di essere stato di ubriachezza chiedendo aiuto. A quel punto il ladro si aggrappa all'uomo, che a sua volta cerca di trattenerlo in modo che non cada. A quel punto il ladro mette la sua gamba tra quelle della vittima, da ciò il nome della tecnica con il nome dell'ex giocatore, e lo sbilancia. A questo punto il ladro svuota le sue tasche, allontanandosi subito dopo essere riuscito a rubare qualcosa di valore, riuscendo a scappare via anche dopo che l'uomo ha capito di essere stato derubato. La Guardia Civil ha avviato un'indagine, definendo i luoghi e gli orari più frequentati dai ladri che agiscono in questo modo.