Masterchef Australia, è morto il giudice Jock Zonfrillo: aveva 46 anni

AUSTRALIA - Lutto nel mondo della televisione e in particolare di uno dei cooking show più famosi del piccolo schermo, Mastrechef. Il ristoratore Jock Zonfrillo, giudice dell'edizione australiana del programma è infatti scomparso all'età di 46 anni. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno tramite un comunicato della famiglia sul suo profilo social: "Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri”.