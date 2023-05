Matteo Paolillo, polemica con l’atleta paralimpica: ecco cosa è successo

La spiegazione di Paolillo

"Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto. Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa", ha raccontanto il padre di Sara, che quindi alla fine è riuscita nel suo intento. Lo stesso Matteo Paolillo, colto alla sprovvista da questa polemica, ha chiarito: "Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido".