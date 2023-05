Incoronazione Re Carlo: segui la diretta LIVE

14:52

Re Carlo riceve l'omaggio delle forze armate

Il monarca, insieme a sua moglie, ha ricevuto il saluto reale dalle forze armate. Questo è l'ultimo impegno ufficiale di giornata di Carlo e Camilla prima dell'appuntamento finale, con l'affaccio dal balcone di Buckingham Palace.

14:40

La Principessa Anna a cavallo accanto al fratello

La 72enne Principessa Anna sta cavalcando in divisa nel corteo reale accanto alla carrozza che trasporta il fratello re Carlo III e la regina Camilla verso Buckingham Palace dopo la fine della cerimonia dell'incoronazione all'abbazia di Westminster.

14:16

Il messaggio di Biden a Re Carlo

"Congratulazioni al Re Carlo III e alla Regina Camilla per la loro incoronazione. La duratura amicizia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito è una fonte di forza per entrambi i nostri popoli. Sono orgoglioso che la First Lady rappresenti gli Stati Uniti per questa storica occasione", ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

14:03

L'uscita di Re Carlo dall'abbazia

L'uscita dall'abbazia segna l'inizio del corteo dell'incoronazione: Carlo e Camilla sono chiamati a salutare la folla dalla vecchia Carrozza d'Oro di Stato (Gold State Coach), costruita nel 1762 e usata per tutte le incoronazioni dal 1831 in poi. I reali sono seguiti da una seconda carrozza con a bordo i principi di Galles, William e Kate, e i loro tre bambini. Ad affiancarli 4mila militari in alta uniforme. A Londra piove.

13:53

Il messaggio di Giorgia Meloni a Re Carlo

Su Facebook Giorgia Meloni condivide un messaggio per il nuovo Re del Regno Unito: "L'antico mosaico cosmatesco nell'Abbazia di Westminster, sul quale oggi è stato posto il trono per l'incoronazione di Re Carlo III, è stato magistralmente realizzato da artigiani italiani circa otto secoli fa. Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica e proficua cooperazione tra Italia e Regno Unito, che siamo certi con Re Carlo III - che ancora ieri ha ricordato di amare l'Italia - si rafforzerà ulteriormente, come già abbiamo cominciato a fare con il Prime minister Rishi Sunak. I miei migliori auguri a Re Carlo III, alla Regina Camilla e all'intero popolo britannico".

13:52

A che ora finisce l'incoronazione di Re Carlo

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo sta per concludersi. È durata solo un terzo di quella per l'incoronazione di Elisabetta: una scelta fortemente voluta dal nuovo monarca per snellire e velocizzare l'evento.

13:42

Arrestati alcuni manifestanti contro la Corona inglese

Nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo non mancano, tra le strade di Londra, manifestazioni di protesta contro la Corona inglese. In piazza sono scesi alcuni membri del gruppo antimonarchico britannico Republic: diverse persone sono state arrestate, tra cui il leader Graham Smith. In manestte sono finiti pure gli esponenti del gruppo ambientalista Just Stop Oil. Del resto Scotland Yard aveva parlato per oggi di "bassa tolleranza" nei confronti delle proteste.

13:39

Il Principe William presta fedeltà al padre, il Re Carlo

Il Principe William, erede al trono, presta fedeltà al padre: "Io, William, Principe di Galles, ti prometto la mia fedeltà, e fede e verità ti porterò".

13:30

All'incoronazione di Re Carlo c'è anche l'ex marito di Camilla

La famiglia di Camilla ha assistito al rito dalle prime file dell'Abbazia di Westminster. Tra gli invitati figura l'ex marito Andrew Parker Bowles. I due sono stati sposati dal 1973 al 1995 e hanno avuto due figli: Laura e Tom.

13:14

L'incoronazione della Regina Camilla, moglie di Re Carlo

Dopo Re Carlo è il turno di Camilla, che diventa così a tutti gli effetti Regina del Regno Unito. Per lei un percorso più veloce di unzione, incoronazione e intronizzazione. Camilla indossa la corona della Regina Maria, moglie di Giorgio V.

13:07

La Corona di Sant'Edoardo sulla testa di Re Carlo

L'arcivescovo di Canterbury posa la Corona di Sant'Edoardo sulla testa di Carlo III e grida God Save The King mentre in tutto il regno vengono sparate salve di cannone e suonano le trombe nell'Abbazia. Questo è il momento principale della cerimonia d'incoronazione.

12:53

Incoronazione Re Carlo: l'unzione e l'investitura

Re Carlo siede sulla sedia dell'incoronazione per essere unto, passaggio che sottolinea lo status spirituale del sovrano che è pure il capo della Chiesa d'Inghilterra. L'arcivescovo versa olio speciale dall'ampolla – una fiaschetta d'oro – sul cucchiaio dell'incoronazione prima di ungere il Re creando con le mani la forma di croce sulla testa, sul petto e sulle mani. Subito dopo l'investitura: il monarca indossa la corona di Sant'Edoardo, gioiello d'oro del peso di due chili tempestato di pietre preziose che risale al 1661.

12:25

Le parole di Re Carlo durante il giuramento

"Io, Carlo, professo solennemente e sinceramente alla presenza di Dio, attesto e dichiaro di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle leggi che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e mantenere le suddette disposizioni al meglio delle mie forze secondo la legge", afferma il nuovo Re durante la cerimonia di incoronazione.

12:14

Il giuramento di Re Carlo, il significato della Bibbia

Comincia il giuramento del Re. A Carlo viene presentata la Bibbia, per ricordare che il sovrano è chiamato a governare secondo coscienza nel nome di Dio. "Sono qui per servire, non per essere servito", dice il monarca per poi firmare il giuramento. A questa fase seguiranno nell'ordine: unzione, investitura e intronizzazione.

12:01

Inizia la cerimonia di incoronazione di Re Carlo

Parte la liturgia che suggella l'evento. Il re e la regina sono stati ricevuti dall'erede al trono William, principe di Galles, la sua consorte Kate, e i loro figli George (secondo nella linea di successione), Charlotte e Louise.

11:58

Quanto dura l'incoronazione di Re Carlo

La cerimonia durerà due ore, un terzo di quella per l'incoronazione di Elisabetta: una scelta fortemente voluta da Re Carlo per snellire e velocizzare l'evento.

11:55

L'arrivo di Carlo, Camilla, William e Kate

Annunciati dagli squilli di tromba, Carlo e Camilla sono entrati nell'Abbazia di Westminster, preceduti dalla Croce del Galles che reca incastonata la reliquia dono del Vaticano, ovvero due frammenti della croce di Gesù. Arrivano anche William e Kate.

11:51

Il corteo in carrozza di Carlo e Camilla

Il re e la regina sono a bordo di una carrozza cerimoniale più moderna e comoda - con sospensioni idrauliche e aria condizionata - rispetto al settecentesco Gold State Coach che li riporterà a palazzo a conclusione della cerimonia. CArlo e Camilla indossano il mantello reale: ad affiancarli sono, come da tradizione, reparti militari della Guardia Reale a cavallo, in divisa storica da parata. Sullo sfondo riecheggiano le note dell'inno britannico, God Save the King.

11:48

Quanto costa l'incoronazione di Re Carlo e chi paga

Il nuovo re, noto per il suo stile di vita parsimonioso, ha voluto un'incoronazione più snella, ben diversa da quella della madre e dei suoi antenati. Le prime “spese” tagliate sono state quelle per gli invitati, il cui numero è sceso a circa duemila, dagli ottomila stipati nell'Abbazia di Westminster nel giugno del 1953 (anno dell'incoronazione della Regina Elisabetta). Al momento la cifra dei costi è top secret. Secondo il Sun, che cita fonti del comitato organizzatore, il conto si aggirerà intorno ai 100 milioni di sterline. Per altri salirà a 120 milioni. A pagare per l'evento nel suo complesso sarà il governo, trattandosi di un evento di Stato. I fondi arriveranno dalla sovvenzione sovrana, l'indennità annuale destinata al re fissata dal tesoro, e dall'erario. Ad aprire il portafoglio saranno, in sostanza, i contribuenti.

11:41

Perché Meghan Markle non è all'incoronazione di Re Carlo

Meghan Markle non è stata invitata all'incoronazione di Re Carlo? In realtà, stando a fonti ufficiali, l'ex attrice avrebbe ricevuto l'invito dal suocero ma avrebbe deciso di non volare a Londra per restare negli Stati Uniti con i figli Archie e Lilibeth. Il 6 maggio è il giorno in cui il piccolo Archie festeggia il suo quarto compleanno: questo sarebbe dunque il motivo principale dell'assenza di Meghan anche se, per molti, è poco convincente.

11:38

L'arrivo del Principe Harry senza Meghan Markle

Il Principe Harry arriva a Westminster in abiti civili, insieme allo zio Andrea e alle cugine Beatrice ed Eugenia. Il secondogenito di Carlo e Diana non è accompagnato dalla moglie Meghan Markle, rimasta in America. Subito dopo arriva la Principessa Anna in divisa e il quartogenito della Regina Elisabetta, Edoardo con la moglie Sophie. Harry è seduto in terza fila.

11:15

È partito il corteo di Carlo e Camilla

È ufficialmente partito il corteo che porta Carlo e Camilla da Buckingham Palace all’ingresso dell’abbazia. Il re e la regina hanno così dato il via alla giornata destinata a culminare con la loro solenne incoronazione formale nell'abbazia di Westminster, a Londra. Intanto sfilata di ex primi ministri all'ingresso di Westminster: Sir John Major è entrato chiacchierando con Cherie Blair che è a fianco di di suo marito, Tony, e con Gordon e Sarah Brown. Dietro di loro Theresa May, Boris Johnson, e l'ultima primo ministro, Lizz Truss. L'attuale premier, Rishi Sunak, è entrato in precedenza insieme alla moglie, l'imprenditrice indiana Akshat? N?r?yan M?rty.

10:34

Carlo e Camilla arrivati a Buckingham Palace

Carlo III e la regina consorte Camilla sono arrivati a Buckingham Palace, da dove più tardi partirà la processione verso Wesminster Abbey per l'incoronazione. Il re è stato fotografato all'interno dell'automobile ancora vestito in abito scuro, camicia bianca e cravatta blu con elementi bianchi. Le foto sono pubblicate sul sito della Bbc.

09:47

Il logo dell'incoronazione di Re Carlo disegnato da ex di Apple

L'emblema ufficiale dell'incoronazione di Re Carlo III è stato creato dall'ex capo designer di Apple, Jony Ive, che nell'era Steve Jobs ideò lo stile di prodotti iconici come l'iPhone e l'iPod. Il disegno onora l'amore del monarca per la natura unendo la flora che simboleggia le quattro nazioni del Regno Unito in un'unica immagine. La rosa d'Inghilterra, il cardo di Scozia, il narciso del Galles e il trifoglio dell'Irlanda del Nord formano un'immagine della corona di Sant'Edoardo, che sarà posta sulla testa del nuovo re oggi 6 maggio. Lo stemma condiviso da Buckingham Palace è reso nei colori della bandiera dell'Unione, con la corona raffigurata in blu circondata da ulteriori disegni delle quattro piante in rosso, il tutto su sfondo bianco. "Il design è stato ispirato dall'amore di re Carlo per il pianeta, la natura e la sua profonda preoccupazione per i problemi climatici - ha dichiarato Ive - L'emblema parla del felice ottimismo della primavera e celebra l'inizio di questa nuova era per il Regno Unito". L'emblema è stato disegnato da Jony Ive e dal suo collettivo creativo, LoveFrom, la società che ha creato dopo essere andato via da Apple nel 2019. Ive, cittadino britannico, detiene circa 14.000 brevetti in tutto il mondo, oltre a dottorati nelle Università di Oxford e Cambridge, nonché del Royal College of Art, di cui è cancelliere.