La figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota: "Ho sofferto di bulimia"

Da sempre lontana dal piccolo schermo Natalia Mastrota, figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada , per la prima volta si è raccontata e ha deciso di farlo nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin . La 27enne ha parlato della sua vita, della passione per lo sport, della sua famiglia ma anche di alcuni disturbi alimentari che hanno rappresentato un periodo buio della sua esistenza.

La bulimia

"A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari. Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire". Insomma un periodo difficile da cui Natalia Mastrota è riuscita a uscire grazie anche all'amore del suo compagno Daniel e dei suoi due figli Mario e Sasha.