Disavventura per Massimo Boldi: rimane incastrato, liberato dai passanti

Forse un momento di disattenzione, causato dalla forte pioggia e dal buio. Così Massimo Boldi è finito con la sua auto in mezzo alla carreggiata destinata unicamente ai tram in viale Regina Giovanna, in zona Buenos Aires a Milano. Per fortuna alcuni passanti hanno aiutato l'attore 77enne a uscire dal fango nel quale si era impantanata la sua macchina, spingendola fuori dai binari. Alcuni hanno anche ripreso la scena in vari video e foto che sono finiti sui social. Alla fine Cipollino ha ringraziato tutti concedendo selfie e saluti.