Morgan e Asia Argento, la figlia fa outing: "Vivo con la mia fidanzata"

La figlia di Morgan e Asia Argento racconta la sua storia d'amore

"Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo", ha svelato Anna Lou. "Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto", ha aggiunto. Tornando sulla sua relazione ha ammesso: "Abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove".