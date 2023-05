Daniele Scardina, prima foto dopo il malore: il messaggio del fratello

Il messaggio del fratello di Scardina

Giovanni Scardina, il fratello di "Toretto", come è soprannominato il pugile, ha condiviso un emozionante post su Instagram aggiungendo una lunga dedica: "Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino". Nella foto in questione si vedono i due fratelli di nuovo insieme.