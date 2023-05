Francesca Fagnani, il primo bacio con Mentana e l'amore per i genitori

Francesca Fagnani ha confidato in un'intervista a Vanity Fair alcuni lati inediti della sua vita privata. Tra questi il rapporto con i genitori e quello con Enrico Mentana , alla quale è ormai legata dal 2013. La coppia convive a Roma, non è sposata e non ha figli. La Fagnani non è mai diventata mamma a differenza del compagno che ha avuto quattro eredi da precedenti relazioni.

Francesca Fagnani parla del primo bacio con Mentana

"Come si abbassa l'ego delle persone? Per esempio, non facendoli sentire delle rockstar quando tornano a casa", ha ammesso Francesca Fagnani a proposito di Enrico Mentana, ricordando che: "È stato lui a dare il primo bacio. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". La relazione tra Fagnani e Mentana procede a gonfie vele anche se Francesca preferisce vivere questo rapporto giorno dopo giorno perché "faccio fatica a credere nell'amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo".

Francesca Fagnani e il rapporto con i suoi genitori

"Mia madre mi chiamava “Faccia d’angelo” perché riconosceva la mia furbizia. E perché la mia immagine era il contrario del mio carattere", ha detto Francesca Fagnani per poi aggiungere: "Mi impressiona perché tante delle cose che non sopportavo di mia madre oggi le ritrovo tutte identiche in me. La cosa più sciocca? Non la reggevo quando si ostinava a prendere il caffè solo se c’era anche il piattino. Oggi se mi fanno prendere il caffè senza piattino faccio una scenata. E poi ci sono cose più serie: ha vissuto fatti personali molto forti e ha avuto la capacità di reagire".

Francesca Fagnani e la malattia della madre

I genitori di Francesca Fagnani si sono separati e successivamente alla madre è stato diagnostico un tumore ai polmoni. "Lei si ammalò gravemente e lui tornò a vivere con lei, per assisterla, 24 ore su 24 fino alla fine. Vederli di nuovo insieme è stato commovente, perché lei cercava solo lui. Dalla stanza da letto, chiamava solo lui. Avevo dieci anni quando si separarono e a scuola mi vergognavo un po’ dell’accaduto. Ma lei, con la sua generosità, riuscì a stabilire un rapporto con lui tale che non c’erano problemi di weekend, di chi stava con chi o per quanto tempo. Ho sempre sperato che mi lasciasse in eredità quella forza di carattere".