Musica in lutto: è morto Andy Rourke, bassista degli Smiths

Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Andy Rourke , fondatore insieme a Johnny Marr, Morrissey e Mike Joyce degli Smiths . Il bassista lottava da tempo contro un tumore al pancreas che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ad annunciare la sua morte è stato proprio Marr con un messaggio social.

Morte Rourke, messaggio del collega Johnny Marr

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia causata da un cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento", queste le se parole.