Littizzetto dice addio alla Rai con una lettera: l’entrata è imprevista

ROMA - La sua uscita di scena non è passata inosservata. La comica Luciana Littizzetto lascia il servizio pubblico. Ieri, nell’ultima puntata della trasmissione “Che tempo che fa” l’artista piemontese ha voluto congedarsi con una lettera aperta all’azienda che le ha dato modo di lavorare per un paio di decenni. L'ingresso in studio non è passato inosservato agli spattatori: infatti la Littizzetto è entrata con un carrello, pronta per fare un trasloco.