Alena Seredova, frecciata a Buffon prima del matrimonio: "Ho saputo..."

Tutto pronto per il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi , fissato al prossimo 17 giugno. Per la soubrette si tratta delle seconde nozze dopo quelle finite male con Gigi Buffon . "Ho avuto tempo per organizzare le nozze, quindi nessuna ansia. Ma ora mi accorgo che manca meno di un mese e ci sono ancora cose da fare e impegni da incastrare, come il dentista per esempio", ha spiegato la Seredova al settimanale Oggi. La coppia si giurerà amore eterno in Sicilia, a Noto, dove hanno detto sì qualche anno fa i Ferragnez.

Perché Alena Seredova si sposa a Noto, in Sicilia, come Chiara Ferragni

Alena Seredova ha motivato così la sua scelta di sposarsi in Sicilia: "Perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta".

La frecciata di Alena Seredova a Buffon prima del matrimonio

In merito al tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico, Alena Seredova ha confessato: "Se ho saputo dalla radio che le cose con il mio ex marito non andavano più? Ho saputo dalla radio ben altro". Poi ha specificato di non aver cambiato idea sulla famiglia allargata: "Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica".

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi sarà civile, con una cerimonia all'aperto alla quale prenderanno parte solo cento, selezionatissimi, invitati. "Questa volta a Praga non ci ho proprio pensato. E non potendo sposarmi in chiesa, sono andata in cerca di natura e bellezza in Italia: qui vivo da anni, ormai con la doppia cittadinanza", ha detto la Seredova, riferendosi al matrimonio con Buffon che è stato celebrato in Repubblica Ceca nel 2011.

Dove e come si sono conosciuti Alena Seredova e Alessandro Nasi

"Sono da sempre amica di Lavinia Borromeo e frequentavo la famiglia. Così mi è capitato di incrociare Alessandro a vari eventi privati, compleanni, festicciole di bimbi. Lui non sapeva nulla della mia storia, è stato molto divertente all’inizio", ha raccontato Alena Seredova in merito al primo incontro con Nasi, vicepresidente della società finanziaria Exor, la holding degli Agnelli, nonché cugino di John e Lapo Elkann. "Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita", ha aggiunto. La coppia ha avuto nel 2020 la figlia Vivienne Charlotte; da Buffon Alena ha avuto David Lee e Louis Thomas.