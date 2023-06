Andrea Bocelli nel cast di Beautiful: ecco quando andrà in onda in Italia

“Beautiful” è senza ombra di dubbio la soap più popolare e longeva del mondo . Sono ben 36 le stagioni andate in onda e, nell'ultima, sei puntate sono state girate proprio a Roma . In una delle registrazioni tra i protagonisti è apparso anche Andrea Bocelli , icona della musica nel mondo, insieme alla moglie Veronica Berti e all’ultimogenita Virginia.

Beautiful, il cameo di Andrea Bocelli

Nella scena che lo vede protagonista, il tenore, seduto al pianoforte e affiancato da moglie e figlia, canterà per Brooke e Ridge, alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye, il suo celebre brano “A te”. La puntata con il cameo di Andrea Bocelli andrà in onda negli Stati Uniti, sulla Cbs, lunedì 26 giugno mentre in Italia sarà visibile su Canale 5 nella primavera 2024.