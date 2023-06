Covid creato in laboratorio, Sunday Times: "Esperimenti segreti in Cina"

Nuove accuse alla Cina in merito alla nascita del Covid-19, che nel 2020 ha cambiato per sempre il mondo. Secondo un nuovo studio pubblicato dal Sunday Times il virus sarebbe nato in laboratorio , a causa di un incidente all’istituto di virologia di Wuhan . Il governo cinese avrebbe fatto esperimenti segreti senza comunicarlo alla autorità straniere.

Covid-19 è stato creato in laboratorio in Cina?

A supporto di tale tesi, il giornale cita documenti e comunicazioni top secret, oltre a fonti autorevoli che includono l’intelligence statunitense. Proprio gli 007 americani sono da tempo sulle tracce delle origini del virus. Il Sunday Times sostiene che la Cina stesse conducendo esperimenti su un virus modificato in laboratorio, sotto supervisione del ministero della Difesa cinese. A quanto pare una possibile soluzione in vista di un’eventuale guerra batteriologica.

Covid in laboratorio e l'assenza di prove

Il Sunday Times precisa che non c'è alcuna prova evidente della creazione del virus in laboratorio per via del presunto oscurantismo del governo cinese. Le fonti ascoltate e gli studi effettuati, tuttavia, dimostrerebbero la realtà dei fatti.