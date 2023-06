Balotelli testimone, Enock si è sposato: chi è la moglie, invitati ex Gf Vip

Enock Barwuah si è sposato . Venerdì 16 giugno il fratello di Mario Balotelli ha detto sì alla fidanzata Giorgia Migliorati. Il matrimonio è stato celebrato in una chiesa del Bresciano e Super Mario è stato il testimone di nozze dello sposo. Entrambi hanno sfoggiato per l'occasione un completo scuro. In bianco la sposa che però ha chiesto a tutte le sue damigelle di indossare un abito color arancio.

Gli invitati famosi al matrimonio di Enock Barwuah

Tra gli invitati alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, reality show al quale Enock ha preso parte nel 2020. Erano infatti presenti Francesco Oppini, insieme alla nuova compagna Francesca che non fa parte del mondo dello spettacolo, e Andrea Zelletta (accompagnato dalla fidanzata Natalia Paragoni in dolce attesa). Nella Casa più spiata d'Italia Enock ha legato molto con il figlio di Alba Parietti e con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Giorgia Migliorati: chi è la moglie di Enock Barwuah e cognata di Balotelli

Giorgia Migliorati è titolare di un salone di bellezza e di un brand di cosmetici ed è legata ad Enock Barwuah dal 2020. Per il matrimonio ha scelto come testimone di nozze la sorella Elisa e ha optato per un vestito ampio, con scollatura a cuore, capelli raccolti e classico velo. "Eternamente mio, eternamente tua", ha scritto Giorgia su Instagram dopo la cerimonia postando uno scatto delle fedi nuziali.