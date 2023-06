L'Aeronautica festeggia i 100 anni con un Air show a Pratica di Mare

Air show: dai simulatori al volo delle Frecce Tricolore

All'inerno del'aeroporto verrà allestito il "Villaggio AM" dove si potanno provare i simulatori ludici con tutte le componenti operative tecniche e logistiche della Forza Armata. Non solo, in mostra ci saranno anche i velivoli che hanno fatto la storia dell'Aeronautica tra cui F-35, Eurofighter e T-346. E ancora i visitatori potranno fare un salto nel futuro grazie a tecnologia, robotica e cyber security ma anche allo grazie allo svolgimento di una delle tappe della Coppa Italia Droni. Da non perdere alle ore 18.00 lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. A concludere le serata è invece previsto uno spettacolo musciale.