"Elisabetta Canalis in vendita per 40 euro"

Elisabetta Canalis al centro di un divertente siparietto sui social network. L'amico hair stylist Niki Epi, che si è occupato del nuovo taglio di capelli della soubrette sarda, prende in giro l'ex Velina di Striscia la notizia per via del suo outfit. "Oggi Elisabetta indossa questo fantastico top acrilico, guarda che bello... con questo pantalone vintage originale, con elastico e una ciabatta in telo, bella. Una sciccheria. Tutto questo, compreso Elisabetta, a 40 euro", afferma l'esperto di bellezza. La Canalis, che non è riuscita più a recuperare un rapporto con l'amica del cuore Maddalena Corvaglia, replica divertita prima di lasciarsi andare ad un'espressione buffa.