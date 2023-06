Paura per Madonna: la cantante ricoverata in terapia intensiva

Giorni complicati per Madonna: la cantante è finita in ospedale a causa di un'infezione batterica. La 64enne stata trovata priva di sensi e portata in una clinica di New York City. La popstar era impegnata nelle prove senza sosta per il suo prossimo Celebration Tour . Un portavoce ha detto che gli allenamenti, nell'arco di una giornata, sono durati pure 12 ore. Trovata priva di sensi, Lady Ciccone è stata ricoverata e intubata nel reparto di terapia intensiva . Dopo il miglioramento delle condizioni è stata trasferita in una stanza di un reparto ordinario, dove riceve regolarmente le visite della figlia Lourdes .

Madonna in terapia intensiva: come sta ora

“Lo scorso sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a stare diversi giorni in terapia intensiva”, ha spiegato su Instagram il suo manager Guy Oseary. “La sua salute sta migliorando, tuttavia è ancora sotto cure mediche. Si prevede una guarigione completa. In questo momento siamo costretti a sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”.

Madonna sta male: rinviato il tour mondiale

Il Celebration Tour, che doveva iniziare a Vancouver in Canada il prossimo 15 luglio, è stato per il momento posticipato. Un addetto ai lavori ha però assicurato che Madonna non cancellerà la tournée perché "si stava divertendo molto durante le prove". Tra le varie tappe anche due in Italia, a Milano, il 23 e 25 novembre.