Palinsesti Rai, De Luca offende Berlinguer e Mauro Corona: "Avete..."

Cosa ha detto De Luca su Berlinguer e Mauro Corona

"Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sola a Mediaset con Berlinguer”, ha dichiarato De Luca, lasciando tutti di stucco.

Cosa farà Bianca Berlinguer a Mediaset

Dopo 34 anni Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai, perché "mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia". Da settembre condurrà un programma tutto suo al martedì sera su Rete 4 e in più avrà una conduzione condivisa in prima serata a Stasera Italia, dove si alternerà con Nicola Porro. "È una operazione importante della nostra rete di informazione - ha detto Pier Silvio Berlusconi - Con Bianca Berlinguer dovrebbe arrivare anche Mauro Corona, che non vedo l'ora di conoscere".