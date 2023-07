Jackie Chan non darà in eredità al figlio il suo patrimonio da 400 milioni

Perché Jackie Chan non vuole lasciare l'eredità al figlio

"Se è capace farà fortuna da solo", ha fatto sapere Jackie Chan in una recente intervista. Il divo cinese non ha rivelato come spenderà la sua ingente fortuna. Nel 2014, Jaycee è stato arrestato dalla polizia di Pechino con l'accusa di possesso di droga e di aver ospitato altre persone nella sua casa per uso illegale di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato detenuto per sei mesi, durante i quali sua madre gli ha fatto frequentemente visita, mentre né lei né il padre hanno partecipato all'udienza in tribunale. Chan ha anche un'altra figlia, Etta, nata nel 1999 dalla relazione clandestina tra Jackie e l'attrice, allora diciannovenne, Elaine Ng Yi-Lei. La star e la sua secondogenita non hanno alcun tipo di rapporto.