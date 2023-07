Turisti inglesi cancellano le vacanze in Italia per il troppo caldo

In Italia fa troppo caldo e così i turisti inglesi hanno deciso di cancellare le vacanze nel Belpaese: a farlo sapere il Daily Mail. “L’anticiclone Caronte giunto dall'Africa porterà temperature elevate questa settimana nel Mediterraneo – scrive il tabloid –. Gli inglesi stanno cancellando i viaggi all'estero e stanno optando per i soggiorni più vicino casa, con l'Italia che deve sopportare il peso maggiore del fronte meteorologico estremo”. Fuga anche dalla Spagna e dalla Grecia: i sudditi di Re Carlo stanno riprogrammando le ferie nel Regno Unito o in località del Nord Europa dove le condizioni climatiche sono più accettabili.