Musk e Zuckerberg fanno sul serio: trattativa per il match al Colosseo

Elon Musk contro Mark Zuckerberg al Colosseo. La trattativa milionaria per lo scontro tra il creatore di Facebook e il nuovo proprietario di Twitter, continua. Tra smentite, illazioni e provocazioni, i due starebbero continuando la trattativa per la sfida a colpi di arti marziali da fare nel cuore di Roma. "Per prepararmi userò la tecnica del famoso ispettore Clouseau e Cato mi atteccherà senza preavviso", ha twittato Musk lo scorso 14 luglio. Poi l'indiscrezione: "Dovrei vestirmi così", risponde a un follower che lo ritrae come un gladiatore.