Incredibile, le immagini di Totti nell'imballaggio di 220 chili di droga

ROMA - 220 chili di droga provenienti dalla Spagna sono arrivati nella Capitale , precisamente a Corcolle nel deposito di una società di logistica, e su di essi era impressa l’effige dell’ex capitano della Roma Francesco Totti . Non solo, anche chi era incaricato di prelevare il carico indossava una tuta giallorossa. Questa è la scena che i finanzieri del comando di Guidonia si sono ritrovati davanti quando sono intervenuti per bloccare il carico. Il marchio, raffigurante Totti, doveva essere un'indicazione precisa per la destinazione della droga.

Il precedente a Milano

Non è però la prima volta che il volto di Francesco Totti viene utilizzato in questo assurdo modo. Già a Milano infatti erano stati ritrovati dei panetti di hashish raffiguranti non solo l'ex capitano della Roma ma anche il logo del Psg. In quel caso ad essere arrestato fu un uomo di 45 anni.