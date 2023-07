Addio a Sinead O'Connor: aveva 56 anni

Irlanda in lutto. La celebre cantante e musicista irlandese Sinead O'Connor è morta all'età di 56 anni, dopo un lungo periodo di depressione e di pesanti problemi psichici e di salute. A riportare la notizia è l'Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso dell'artista di Dublino, figura di culto per tanti fan. O'Connor, autrice di 10 album, durante la sua carriera, non era riuscita a superare la morte suicida del suo quarto figlio 17enne Shane, lo scorso anno.