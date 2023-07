"Gli alieni sbarcano sulla terra": come se li immagina l'intelligenza artificiale

Il tema sull' esistenza o meno degli alieni è da sempre molto dibattuto tra chi è convinto della loro esistenza e chi invece non crede possano esserci altre forme di vita oltre l'uomo. Il dibattito è tornato in auge dopo la testimonianza di David Grush , ex membro dell'intelligence statunitense, secondo il quale le prove riguardanti l'esistenza di extraterrestri siano state occultate.

Bard: "Potrebbero arrivare su un'astronave"

Una testimonianza che ha riaperto la querelle sull'esistenza di altre forme di vita su altri pianeti resa ancor più interessante dall'uso dell'intelligenza artificiale a cui è stato chiesto come immagina l'arrivo degli alieni sulla terra. Entrambi i chatbot presi in esame sono d'accordo sul fatto che: "Non ci sono prove scientifiche a sostegno della loro esistenza" ma il chatbot Bard sostiene che: "L'arrivo degli alieni sulla Terra sarebbe un evento senza precedenti nella storia dell'umanità. Sarebbe un momento di grande speranza e paura, poiché ci troveremmo di fronte alla possibilità di non essere soli nell'universo. Ci sono molteplici modi in cui gli alieni potrebbero arrivare sulla Terra: inviare un'astronave o una sonda, oppure potrebbero viaggiare personalmente. Se gli alieni dovessero venire sulla Terra, avrebbero certamente un enorme impatto sulla nostra società. Potrebbero portare nuove tecnologie, conoscenze e culture. Allo stesso tempo, potrebbero costituire una minaccia se le loro intenzioni fossero ostili".

La teoria di ChatGPT

ChatGPT è invece più prudente e cita teorie che trattano sia l'improbabilità che la possibilità dell'esistenza di alieni: "Non possiamo prevedere con certezza come sarebbe un evento del genere, ma possiamo basarci su diversi scenari. Potrebbe essere una visita pacifica e curiosa: gli alieni potrebbero arrivare con intenzioni amichevoli e puramente scientifiche. Oppure potrebbe esserci un'invasione, tema popolare nei film e nei libri, in cui gli alieni arrivano con intenti ostili per conquistare, colonizzare o sfruttare le risorse".