La figlia di Costanzo e il gesto di Maria De Filippi: "Solo lei ci è riuscita"

Un uomo devoto al lavoro, instancabile e insaziabile di conoscenza. Così era Maurizio Costanzo , parola della figlia Camilla . Quest'ultima ha ricordato il giornalista scomparso lo scorso febbraio in un'intervista rilasciata a La Repubblica. "Papà è stato prima di tutto il suo lavoro - ha raccontato la sceneggiatrice - Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere. Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni. Con papà non siamo mai andati al cinema, al parco o a fare una passeggiata e, se volevi vederlo, dovevi essere tu ad andare dove stava lui. Uno studio televisivo, il suo ufficio, il teatro. Eppure è stato padre e non solo per noi figli. Vedeva negli altri quello che nemmeno loro vedevano di se stessi. La verità è che si divertiva solo lavorando. Il resto lo annoiava".

Maurizio Costanzo e il grande amore per il lavoro

"Negli ultimi anni era cambiato. Si era intenerito. Anche se il suo lavoro continuava a essere il centro della sua vita, dalla nascita del primo nipote qualcosa era cambiato in lui. Ha indossato i panni del nonno anche nel lavoro. Il suo ufficio era diventato un via vai continuo di persone che da lui cercavano consigli, suggerimenti, indicazioni. Non si sottraeva mai, come un nonno, appunto”, ha aggiunto Camilla Costanzo, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e il gesto di Maria De Filippi

Grazie a Maria De Filippi Maurizio Costanzo ha capito l'importanza delle vacanze, come spiegato da Camilla: "Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate. Con fatica accettava di fare due passi in giardino, al limite a mettere le caviglie nell’acqua della piscina. Non era un avventuriero e viaggiare per viaggiare non gli interessava. Eppure ha viaggiato tutta la vita senza o quasi muoversi da Roma". Maria e Maurizio erano soliti trascorrere l'estate ad Ansedonia.

Chi è Camilla, la figlia di Maurizio Costanzo

Camilla Costanzo, classe 1973, è la figlia che Maurizio Costanzo ha avuto dalla seconda moglie, la giornalista ed autrice tv Flaminia Morandi. La coppia - sposata dal 1973 al 1984 - ha avuto anche un altro figlio, Saverio, oggi affermato regista. Camilla è una apprezzata sceneggiatrice. Costanzo ha poi adottato con Maria De Filippi il terzo figlio Gabriele, che oggi lavora alla Fascino, società di produzione della popolare madre.