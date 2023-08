Elisabetta Gregoraci in barca col figlio: furiosa per quella frase su Briatore

"Mare, pasta e la mia persona preferita", così Elisabetta Gregoraci ha commentato le ultime foto condivise su Instagram. Quelle in cui si rilassa in barca con il figlio Nathan Falco, nato tredici anni fa dal matrimonio con Flavio Briatore. Tanti complimenti e apprezzamenti da parte dei follower ma non è mancato il commento pungente di qualche hater, che ha tirato in ballo proprio l'ex team manager della Formula 1.